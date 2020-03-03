Drucken

Drucken E-Mail Sacre Coeur Schüler gewinnt A1-Journalistenpreis Alexander Chirkovski (16) Schüler am Gymnasium am Sacre Coeur Wien hat einen von A1 gemeinsam mit der neuen Schülerzeitung campus a college ausgeschriebenen Preis für Nachwuchsjournalisten gewonnen. Chirkovski argumentiert in seinem Beitrag mit dem Titel: „Die Menge Macht das Gift. Vor allem im digitalen Raum“ für bewussten Umgang statt gesetzlichen Maßnahmen und nennt dafür fünf Möglichkeiten. Dotiert ist der Preis mit einem bindungsfreien Handy-Spitzenmodell samt Zubehör. „Gerade weil Informationen heute unbegrenzt verfügbar sind, zählt ein kritischer Umgang mit Medien mehr denn je. Die Initiative von campus a college unterstützt junge Menschen dabei, dass sie im digitalen Raum bewusst und reflektiert agieren. Daher sind wir hier sehr gerne dabei und gratulieren dem Gewinner herzlich!“, sagt Daniela Fritz, Leiterin ESG A1 Österreich.



Foto: Sigrid Bachinger

