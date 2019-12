ÖBB Rail Tours: „Im Nightjet zum Schnee“ nach Tirol

Im heurigen Winter präsentiert ÖBB Rail Tours in Kooperation mit der Tirol Werbung und dem Fachverband der Seilbahnen Österreichs in der Wirtschaftskammer ein weiteres Wintersportprodukt – das klimafreundliche Nightjet-Kombiticket „Im Nightjet zum Schnee“ – in vier Tiroler Skigebiete: St. Anton am Arlberg, Stubaier Gletscher, SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental und SkiStar St. Johann in Tirol.



„Die neuen Nightjet-Kombitickets treffen voll den Zeitgeist von heute: mit gutem Gewissen entscheiden, ressourcen-schonend handeln, aber auf kein Vergnügen verzichten. Der ÖBB Nightjet bringt umweltbewusste Reiselustige komfortabel, stau- und stressfrei zum Reiseziel. Man reist in der Nacht, erspart sich eine Hotelübernachtung, kommt ausgeschlafen ans Ziel und kann den Urlaub von der ersten Sekunde an genießen“, erklärt Eva Buzzi, Geschäftsführerin ÖBB Rail Tours.



Pakete beinhalten Bahnfahrt, Transfer zur Unterkunft, Skipass und die Möglichkeit zum ermäßigten Skiverleih

Im Paket enthalten sind die An- und Abreise per Bahn im ÖBB Nightjet inkl. Sitzplatzreservierung ab/bis Hamburg oder Düsseldorf nach Innsbruck, Kufstein oder Wörgl bzw. ab/bis Wien nach St. Anton am Arlberg oder Innsbruck, ein 3-, 4-, 5- oder 6-Tage-Skipass und der Transfer zum gewünschten Hotel im betreffenden Skigebiet und zurück, durchgeführt vom Bahnhofshuttle Tirol. Die Kunden können aus unterschiedlichen Komfortstufen wählen, wobei auch die Aufzahlung auf 4- oder 6-Bett-Abteil im Liegewagen möglich ist (Frühstück inklusive). Für Kinder und Jugendliche gibt es natürlich ermäßigte Pauschalpreise. Die günstigen Paketpreise und die bequeme Anreise im ÖBB Nightjet sprechen für das Nightjet-Kombiticket „Im Nightjet zum Schnee “.

Dank einer Kooperation mit der Handelskette Intersport erhalten ÖBB Rail Tours-Kunden auf die Ski- oder Snowboardausrüstung eine Ermäßigung von 10 %. Wenn beide Elternteile eine Ausrüstung mieten, erhalten Kinder bis 10 Jahre ihre gesamte Ausrüstung für den gleichen Zeitraum kostenlos zur Leihe.

Infos und Buchung

Das Nightjet-Kombiticket „Im Nightjet zum Schnee“ kann ab sofort ausschließlich über ÖBB Rail Tours unter Tel. +43 (0)1 89930, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bzw. aufkombitickets.railtours.at (Bearbeitung werktags Mo-Fr von 8:30 bis 17:00 Uhr) gebucht werden. Reisezeitraum ab 07. Jänner 2020 bis Ende der Skisaison – je nach Skigebiet.



Foto: ÖBB/Christoph Posch