Weltweit über 1,56 Mrd. Spielekonsolen verkauft

Mit März 2020 haben weltweit mehr als 1,56 Mrd. Spielekonsolen in ihrer Geschichte Käufer gefunden. Von den aktuellen Top-Konsolen, also der Nintendo Switch, der Xbox One und der PlayStation 4, verbuchte die letztere die meisten Verkäufe. Dennoch ist die altehrwürdige PlayStation 2 mit mehr als 157 Mio. verkauften Einheiten immer noch der Rekordhalter, wie Zahlen der Business-Website "LearnBonds" zeigen.

Aktuelle Konsolen abgeschlagen

"Obwohl die PlayStation 4 sehr populär ist, werden ihre Verkäufe nicht die der PlayStation 2 übertreffen. Sony wird noch in diesem Jahr die PlayStation 5 veröffentlichen", heißt es von LearnBonds. Die PlayStation 2 macht insgesamt zehn Prozent aller jemals verkauften Spielkonsolen aus.

Auf dem zweiten Platz liegt die Handheld-Konsole Nintendo DS mit über 154 Mio. verkauften Einheiten. An dritter Stelle rangiert mit dem ursprünglichen Game Boy ein weiterer Nintendo-Handheld. Erst auf Platz vier liegt mit der PlayStation 4 eine aktuelle Konsole, sie wurde bislang etwa 110 Mio. Mal verkauft. Weit abgeschlagen sind im Vergleich dazu die Nintendo Switch (56 Mio. Einheiten) und die Xbox One (47 Mio. Einheiten).

"Europa größter Sony-Konsument"

"Interessanterweise hat sich gerade Europa als der größte Konsument von Sony-Konsolen herausgestellt", schreiben die Experten von LearnBonds. Europäische Kunden haben insgesamt 45 Mio. Einheiten der PlayStation 4 gekauft. Dagegen gingen in den USA nur 36 Mio. Einheiten der Konsole über den Ladentisch. Auch die PlayStation 2, die Sony ganze 13 Jahre lang produzierte und unterstützte, war besonders in Europa populär.



