Kochworkshops für vier- bis zehnjährige Kinder

An die Töpfe, fertig, los! Wenn unsere Kinder schon früh die Welt der Kulinarik mit all ihren sensorischen Eindrücken und Überraschungen entdecken, lernen sie den Wert guten Essens zu schätzen.



„Ziel ist es aber nicht nur das Interesse am Essen und Genießen zu wecken, sondern die Kinder für die Wichtigkeit einer nachhaltigen und saisonalen, gesunden und bewussten Ernährung zu sensibilisieren“, so Babette’s Chefin Nathalie Pernstich.

Im Rahmen der Workshops bringt Sophie Laurent den jungen Teilnehmern die Grundlagen der Essenszubereitung sowie den Umgang mit Küchenutensilien spielerisch bei.



Die Zubereitung der Speisen fördert zudem den Teamgeist, schult die Feinmotorik und regt die Fantasie an. Nach getaner Arbeit wird das Angerichtete gemeinsam verspeist oder mitgegeben. Es werden ausschließlich Rezepte verwendet, die die Kinder auch zu Hause leicht zubereiten und nachmachen können.

Termine im Herbst 2021

22. September 2021: JAUSEN BOX / BENTO BOX: In diesem Workshop lernen die Kinder eine leckere, gesunde und bunte Jause zuzubereiten.

20. Oktober 2021: HERBSTLICH BUNTES FEST: Die Kinder entdecken das saisonale Gemüse Österreichs und lernen, wie man es in der Küche benutzt.

10. November 2021: GESCHMÄCKER ENTDECKEN UND ERKENNEN: Hier tauchen die jungen Teilnehmer in Die Welt des Geschmacks ein und experimentieren mit Nase, Augen und Zunge, um Geschmäcker zu verstehen und erkennen.

1. Dezember 2021: MEIN ESSBARER CHRISTBAUMSCHMUCK: Zusammen basteln und backen die Kinder den schönsten und köstlichsten Christbaumschmuck. Das Ergebnis lässt sich aufhängen, essen und verschenken.

Anmeldungen sind ab sofort unter https://babettes.at/kochkurse-events/kochkursprogramm möglich.



Alle Kinder-Workshops finden nachmittags von 14:00 bis 16:30 in der Babette’s Filiale Am Hof 13, 1010 Wien statt und werden mit fünf bis acht Kindern (Alter 4-10 Jahre) durchgeführt. Euro 49,00/Kurs inkl. Rezeptbüchlein zum Mitnehmen.



Foto: Babettes – Spice and Books for Cooks