Ab sofort auch Nachhilfe für Lehrlinge

Mehr als 109.000 Lehrlinge werden in Österreich derzeit in knapp 30.000 Betrieben ausgebildet. Ihre Situation ist in Corona-Zeiten vielerorts nicht einfacher als jene der Schüler. Jetzt sagt LernQuadrat, eines der führenden österreichischen Nachhilfeinstitute, den entstandenen Lernlücken bei Lehrlingen bundesweit den Kampf an. In individuell ausgerichteten Lehrlingskursen wird der Nachholbedarf gedeckt und der Lernfortschritt gesichert. Alle interessierten Lehrbetriebe können sich dafür ab sofort bei LernQuadrat anmelden, die Kurse werden von der Wirtschaftskammer bis zu hundert Prozent gefördert.



Individuelles Kursprogramm

Die Unterrichtspläne werden dem Bedarf des Unternehmens entsprechend angepasst. Nachgefragt werden üblicherweise ganz besonders Mathematik, Englisch-Vokabeltraining und Deutsch, inklusive Kommunikation und sinnerfassendem Lesen. Aber auch Social Skills, beispielsweise effiziente Konfliktlösung, und Persönlichkeits-Coaching stehen auf dem Programm. Der Unterricht findet üblicherweise in Kleingruppen statt und beinhaltet auch praxisnahe Situationen, die mit dem Lehrlings-Ausbilder gemeinsam gestaltet werden können. Regelmäßige Erfolgsberichte geben Auskunft über die erzielten Lernfortschritte.



Gemeinsame Bedarfserhebung

Am Beginn steht immer die gemeinsame Bedarfserhebung in einem Gespräch zwischen dem Lehrbeauftragten des Unternehmens und der LernQuadrat Institutsleitung. Dabei erfolgt eine gemeinsame Einstufung der Lehrlinge und die Klärung des Zeitablaufes, des Ortes und der Rahmenbedingungen des Kurses. Dem vereinbarten Projekt entsprechend, erhält der Lehrbetrieb dann ein individuelles Angebot.



„Für die Betreuung der jugendlichen Lehrlinge sind wir die kompetenten Experten“, ist LernQuadrat Geschäftsführer Roman Hergenich überzeugt. LernQuadrat ist mit rund 80 Standorten in allen Bundesländern und rund 2.000 Lehrkräften eines der führenden Institute Österreichs für individuelles und professionelles Lernen. Unterstützung gibt es in praktisch allen Fächern, die an heimischen Schulen unterrichtet werden. Traditionell legt LernQuadrat auch auf Lerntechnik, Lernpsychologie und die nachhaltige Motivation der Jugendlichen besonderen Wert.



Foto: Shutterstock/Robert Kneschke