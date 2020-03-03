Lidl bietet ab Herbst das höchste Lehrlingsgehalt

Eine Lehre bei Lidl Österreich lohnt sich: Zum kommenden Lehrstart im September 2026 erhöht Lidl Österreich einmal mehr die Gehälter für Lehrlinge.



Im ersten Lehrjahr warten zukünftig 1.400 Euro, im zweiten 1.600 Euro und sogar 2.000 Euro im dritten Lehrjahr. Damit bestätigt Lidl Österreich seine Position als einer der attraktivsten Ausbilder im heimischen Einzelhandel. Bewerbungen sind online auf https://karriere.lidl.at/lehre möglich.

Über 200 Lehrlinge sind aktuell bei Lidl Österreich beschäftigt. Am 1. September 2026 beginnt bereits der nächste Jahrgang seine Lehrausbildung. Interessierte, motivierte Bewerber:innen können sich ab sofort einen der begehrten Ausbildungsplätze sichern. Zu den möglichen Lehrberufen zählen beispielsweise Ausbildungen im Einzelhandel und in der Betriebslogistik. Für den kommenden Lehrstart werden wieder rund 120 Lehrstellen vergeben.

„Wir wissen genau, was unsere Lehrlinge leisten – sie sind unsere Führungskräfte von morgen und bringen frischen Wind in unsere Filialteams. Daher soll die Lehre bei uns nicht nur Spaß machen, sondern sich am Monatsende für jeden Einzelnen auch richtig lohnen”, so Natalie Flatz, Geschäftsleitung Personal bei Lidl Österreich.

Digitale Ausbildung und viele Benefits

Ob direkt nach der Schule oder als beruflicher Neuanfang: Durch zwei jährliche Starttermine im Februar und September bietet Lidl Österreich maximale Flexibilität für unterschiedliche Lebenswege. Die Lehrlingsausbildung ist digital und praxisnah gestaltet: Jeder Lehrling in der Filiale arbeitet während seiner Ausbildung mit einem iPad und absolviert einen digitalen Lehrplan. Das iPad dürfen die Jugendlichen nach der Ausbildung behalten und auch privat weiter nutzen.

Dass die Lehre ein echtes Karrieresprungbrett ist, zeigen zahlreiche Erfolgsgeschichten im Unternehmen. Im Rahmen der „Young-Leaders-Akademie“ werden junge Talente gezielt zu Führungskräften aufgebaut. Viele ehemalige Lehrlinge leiten heute bereits eigene Filialen oder sind als Verkaufs- und Vertriebsleiter tätig. Auch eine „Lehre mit Matura“ ist bei Lidl möglich.

Daneben warten attraktive Erfolgsprämien von insgesamt 7.550 Euro – wie ein Zuschuss in Höhe von 1.500 Euro zum Führerschein B für gute Leistungen, ein Bonus für ausgezeichnete schulische Leistungen in der Höhe von 1.650 Euro, 5 % Lidl Mitarbeiterrabatt sowie weitere Vergünstigungen bei über 600 Anbietern.

Bewerben geht ganz einfach online unter https://karriere.lidl.at/lehre



Foto: Lidl Österreich