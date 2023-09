Dieses Team schenkte Mädchen ein neues Leben

Große Freude am LKH-Univ. Klinikum Graz: Die junge Dame, die im August am Uniklinikum ein Spenderherz transplantiert bekam, konnte das Kinderzentrum vor Kurzem bestens gelaunt wieder verlassen. Davor hatte sie am Uniklinikum viele Monate mit einem Kunstherzen gelebt, das ihr die Herzmediziner im Februar implantiert hatten.



Die erfolgreiche Behandlung des Teenagers markiert den Neustart des Kinderkunstherz- und Kinderherztransplantationsprogramms am Uniklinikum Graz und ist ein weiterer Beweis für die große Expertise, die den Patienten im Rahmen des Universitären Herzzentrums zur Verfügung steht. Das gesamte Team wünscht dem Mädchen von Herzen alles Gute!

„Ja, natürlich sind wir Profis, aber ich muss gestehen, dass der Abschied schon sehr emotional war. Wir haben uns einfach alle so gefreut, dass die Behandlung einen derart guten Ausgang genommen hat“, erzählt Michael Pirker, Stationsleiter der Intensivstation und Brandverletzten- einheit der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde. Er und sein Team haben die junge Dame monatelang betreut. Sie lebte auf seiner Station mit einem Kunstherzen, einem so genannten „Berlin Heart“, das ihr die Grazer Herzmediziner im Februar transplantiert hatten. Auf das eigene konnte sie nicht mehr zählen, viel zu oft hatte es sie im Stich gelassen.



Grund dafür war eine extrem seltene Kardiomyopathie, d. h. eine Erkrankung des Herzmuskels, die zu einer dauerhaften, lebensbedrohlichen Schädigung des Herzmuskels führte. „Das ,Berlin Heart‘- System pumpt zusätzlich Blut in den Kreislauf. Die zwei Pumpkammern dafür befinden sich außerhalb des Körpers und sind über Schläuche mit dem eigenen Herzen verbunden“, beschreibt Univ.-Prof. Dr. Daniel Zimpfer, Leiter der Klinischen Abteilung für Herzchirurgie, die Funktionsweise des Kunstherzens. Außenstehenden hat es sich als eine Art Trolley präsentiert, den das Mädchen auf Schritt und Tritt dabeihatte – ohne ihren „Herbert“ ging monatelang also einfach gar nichts.

Aber: „Herbert“ war die Übergangslösung. Tagtäglich wartete man auf ein Spenderherz. Während Erwachsene diese Zeit oft zuhause verbringen können, müssen Kinder und Jugendliche im Spital bleiben.



„Es braucht ein Profiteam, das die intensive Überwachung mit regelmäßigen Kontrollen der Blutgerinnung und des Kunstherzsystems gewährleisten kann. Bei der Patientin bestand zudem eine Neigung zu potentiell bedrohlichen Kammerrhythmusstörungen, die jederzeit auftreten konnten“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Hannes Sallmon, Leiter der Klinischen Abteilung für Pädiatrische Kardiologie.



Eine große Herausforderung sei es für das Mädchen aber vor allem auch gewesen, die Geduld nicht zu verlieren, betont er. Daher galt es, trotz der außergewöhnlichen Umstände für einen Alltag mit Schule, Fitness- und Freizeitprogramm zu sorgen. Im Zuge dessen wurde sogar ein Kinoausflug mit Kardiotechniker und Co. organisiert.