Der Geschmack von Freundschaft und Gemeinschaft

Was Bienen und Honig mit Erstkommunion zu tun haben, verrät ein neues Buch des Tyrolia Verlages.



Die Vorbereitungszeit auf die Erstkommunion wird für Julia und die anderen teilnehmenden Kinder zu einer Zeit ganz wesentlicher Erfahrungen. Dazu gehören auch Spannungen zwischen den Kindern, Vorurteile unter den Erwachsenen. Streit und Versöhnen, Schuld und Verzeihen, Neid und Großzügigkeit werden angesprochen und in religiöse und soziale Zusammenhänge gestellt. Dass dabei der Beobachtung der Bienen und dem Geschmack des Honigs eine wichtige Rolle zukommt, verleiht dieser Erzählung über Freundschaft – der Menschen untereinander, aber auch der Freundschaft mit Gott – gleichermaßen einen überraschenden wie auch spannenden Erzählbogen.

Diese seit vielen Jahren bewährte und von der früheren Kinder-Kritiker-Jury des ORF ausgezeichnete Erzählung von Lene Mayer-Skumanz liegt nun in neuer Ausgabe sprachlich aktualisiert und gegenwärtigen Entwicklungen angepasst vor – ausgestattet mit neuen fröhlich-symbolstarken Illustrationen von Birgitta Heiskel.

Nach wie vor begleitet, beschützt und kommentiert Gottes Stimme das Geschehen rund um Julia, bezieht dabei immer die ganze Schöpfung ein und ermöglicht so in der unverwechselbar einfühlsamen Sprache der Autorin ein kindlich-konkretes Verständnis für Gottes Wirken in der Welt.

„Und wenn mich jemand fragen würdʼ, wonach sie geschmeckt hat, diese Zeit, wärʼ es ein Löffel Honig.“



Buch-Tipp: Ein Löffel Honig. Eine Geschichte zur Erstkommunion, Tyrolia Verlag



Bild: Shutterstock/SpeedKingsz