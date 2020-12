Elektro-Alltagshelden für SOS Kinderdorf

Das Elektrokleingeräte Forum stellte SOS Kinderdorf Elektrokleingeräte für deren Familien in Niederösterreich zur Verfügung. Aufgrund des Lockdowns konnte leider keine offizielle Übergabe gemacht werden. Die SOS-Kinderdorf-Familien bedankten sich aber mit einer Fotoreportage und Grüßen an die Hersteller.





Das Elektrokleingeräte Forum vertritt die Interessen der Marken BaByliss/Cuisinart, Bosch, Siemens, De´Longhi/Kenwood/Braun, Leifheit/Söhnle, Philips, Tefal/Krups/Rowenta/Moulinex, AEG, Remington/Russell Hobbs. Moderne Elektrokleingeräte sind innovativ und multifunktional, bieten Spaß und Unterhaltung, weshalb sie auch jetzt in der Coronavirus-Krise in den österreichischen Haushalten sehr gefragt sind.



„Anfang des Jahres waren Elektrokleingeräte noch „nice-to-have“. Aber in den vergangenen Monaten und im Speziellen in den beiden Lockdowns, wo viele Menschen neben Arbeit im Home Office auch noch den Haushalt erledigen und tagtäglich für die ganze Familie kochen mussten, sind sie zu unverzichtbaren Alltagshelden geworden. Dass uns Elektrokleingeräte in Haushalt, Küche und bei der Körperpflege im Alltag maßgeblich unterstützen, ist unumstritten“, sagt Gabriele Eder Obfrau des Elektrokleingeräte Forums (Vertrieb, SEB Österreich Handels GmbH).





Spendentätigkeit wurde fortgesetzt

Die bereits im vergangenen Jahr gestartete Spendentätigkeit des Elektrokleingeräte Forums sollte auch heuer und trotz, oder genau wegen der Wirtschaftskrise fortgesetzt werden. „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Wir haben uns dazu entschlossen, in diesem Jahr die gemeinnützige Organisation SOS Kinderdorf bzw. die Kinderdorf-Familien in Niederösterreich mit Elektrokleingeräten auszustatten“, erklärt Klaus Guttmann Obfrau-Stellvertreter des Elektrokleingeräte Forums (Sales Director Wellbeing & SDA, Electrolux Austria GmbH).



„Wir freuen uns sehr, dass sich wieder alle Mitglieder des Elektrokleingeräte Forums an der Aktion beteiligt haben.“

Die Vertreter des Forums spendeten insgesamt 60 Elektrokleingeräte – darunter Staubsauger, Luftbefeuchter und Luftreiniger, Bügeleisen, Wasserkocher, Toaster, Mixer, Entsafter, Kaffeemaschinen, Stabmixer, Universal-Zerkleinerer, Küchenmaschinen, Heißluftfritteusen, Reiskocher, Haartrockner, Haar- & Bartschneider und Rasierer an die gemeinnützige Organisation SOS Kinderdorf.





SOS Kinderdorf freut sich über nützliche Alltagshelden

SOS-Kinderdorf ist eine nichtstaatliche, unabhängige und überkonfessionelle Organisation, die in 133 Ländern aktiv ist. Sie setzt sich für die Bedürfnisse von Kindern ein, hauptsächlich durch das Betreiben sogenannter Kinderdörfer. Zentrale Aufgabe ist es, Kindern ein sicheres Zuhause zu geben.



„Wir bedanken uns ganz herzlich für die Spenden des Elektrokleingeräte Forums, die unseren Familien maßgeblich den Alltag erleichtern werden. Gerade mit vielen Kindern in der Familie müssen Haushalt, Kochen und Körperpflege schnell und unkompliziert oft nebenbei erledigt werden. Dabei helfen die gespendeten modernen Elektrokleingeräte sehr. Sie sind einfach zu bedienen und können somit auch von Kindern und Jugendlichen spielend einfach genutzt werden“, freut sich Alexander Mairginter, SOS-Kinderdorf.



Foto: Gerhard Berger, SOS-Kinderdorf