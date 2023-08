Mädchen spielen anders als Buben

Mädchen und Buben spielen unterschiedlich – das lässt sich in Kindergärten, auf Spielplätzen und in Familien beobachten.



Es bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht zusammen spielen. Bei Konstruktionsspielzeug beispielsweise kommen beide Geschlechter auf ihre Kosten und können nach Herzenslust bauen, kreieren, gestalten. Worin sich Mädchen und Buben ebenfalls einig sind: Am schönsten ist es, gemeinsame Spielzeit mit den Eltern zu verbringen. Das favorisieren 44 Prozent aller Kinder. An erster Stelle stehen dabei Gesellschaftsspiele (35 Prozent) als Familienunternehmung.

Der feine Unterschied

Studien zeigen, dass Jungen sich bereits als Babys für Gegenständliches interessieren, während kleine Mädchen Gesichter bevorzugen. Sie vertiefen sich tendenziell lieber in Rollenspiele. Jungs mögen es, wenn sie Gegenstände bewegen können. Wissenschaftler vermuten, dass sich dadurch unterschiedliche Fähigkeiten entwickeln – bei Mädchen prägen sich eher zwischenmenschliche Beziehungen aus, bei Buben räumlich-visuelle Fertigkeiten

Brettspiele besonders beliebt

Gesellschafts- und Brettspiele rangieren sowohl bei Mädchen als auch Jungen auf Platz 1, wenn es darum geht, die ganze Familie an einen Tisch zu versammeln und wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. Eine Lego-Studie bestätigt, dass knapp 40 Prozent der deutschen Eltern ein bis zwei Stunden in der Woche mit ihrem Nachwuchs spielen. Gerade im Vorschulalter ist das wichtig: Im spielerischen Miteinander lernen Kinder, sich abzuwechseln und Regeln zu akzeptieren. Hier übernimmt der Würfel eine wichtige Funktion, oft ist er es, der das Schicksal der einzelnen Mitspieler bestimmt.

Jedes Spielzeug unterstützt andere Fähigkeiten

Eine weitere Studie zeigt: Ein Drittel aller Eltern gibt seinem Nachwuchs gern Spielzeug an die Hand, das Kreativität und feinmotorische Entwicklung fördert. Diesen Anspruch erfüllen z. B. Bausteine, mit denen Kinder ihre Ideen verwirklichen können, oder Figuren, die zum Rollenspiel und Geschichten erfinden animieren. Beides fällt in die Kategorie Spielzeug, das Mädchen und Jungen gleichermaßen begeistert. Lego Sets beispielsweise enthalten beides, Figuren und Bausteine, in Form von Brettspielen oder Konstruktionsspielzeug. Sie tragen dazu bei, dass Kinder ihre spielerischen Vorlieben und sozialen Fähigkeiten unabhängig von ihrem Geschlecht weiterentwickeln können.



Foto: Standret/Shutterstock