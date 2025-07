Klima- und Umweltbildung: Kasperl und die Kanalarbeiter

Kasperls Geburtstagsabenteuer in der Wiener Kanalisation.



„Das mobile Wien-Kanal-Kasperltheater begeistert seit 2022 die Jüngsten der Stadt und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Umwelt- und Klimabildung in Wien“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Mittlerweile besuchten Kasperl, die Kanalarbeiter, seine Oma und das Schmutzmonster insgesamt 10.000 Kinder in 280 Kindergärten mit ihrem interaktiven Puppenspiel. Im Stück verwechselt das Schmutzmonster das Waschbecken und das Klo mit einem Mistkübel. Eine böse Verstopfung im Abfluss ist die Folge. Durch den schnellen Einsatz der Wiener Kanalarbeiter*innen schafft Kasperls Oma, zur Feier des Tages eine Torte für die Geburtstagsfeier zu backen. Die Kinder lernen dabei spielerisch, was ins Klo darf und was nicht. Das Kasperltheater ist eines von mehreren Klimabildungsangeboten von Wien Kanal.

Neben dem Kasperltheater bietet Wien Kanal weitere spannende kostenlose Klimabildungsprogramme für alle Wienerinnen und Wiener an.

Karl der Kanalarbeiter tourt durch Wiens Volksschulen und erklärt den Schüler*innen Wissenswertes über den Wasserkreislauf und die Kanalisation. Besonders welche Dinge nicht im Klo hinuntergespült werden dürfen. Neben einem interaktiven und lehrreichen Programm gibt es auch ein paar Zaubertricks.

Im Labor-Workshop "Rohr frei", entwickelt für Volksschulklassen, werden einfache, aber eindrückliche Experimente durchgeführt, die zeigen, welche Probleme die Entsorgung von Abfällen über die Toilette bereiten. Anhand eines Abwasser-Baukastens werden Waschbecken, Toilette und Badewanne mit dem Kanal verbunden. Was passiert, wenn man Katzenstreu oder feuchtes Toilettenpapier im Abfluss entsorgt, das probieren die jungen Laborant*innen in Experimenten selbst aus.

Mit "Kanal optimal" bietet Wien Kanal ein weiteres 3-stündiges Laborpraktikum für Klassen in der Unterstufe an. Im Labor wird in unterhaltsamen und spannenden Experimenten der richtige Umgang mit dem Klo erklärt. Besonders die Entsorgung von altem Speiseöl und Fett steht im Fokus. Die Laborant*innen erfahren Interessantes über die Wiener Kanalisation und legen bei der Wasseranalytik selbst Hand an.

Im Wiental-Kanal-Infocenter „Über Unten“ am Gaudenzdorfer Gürtel sind alle Altersgruppen willkommen. In der Ausstellung tauchen die Besucher*innen in eine Reise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Abwassermanagements in Wien ab. Anlässlich des größten Kanalbauprojekts in der Geschichte von Wien Kanal, dem Wiental Kanal, wird ein Stück unentbehrliche Infrastruktur, die meist völlig unbemerkt von der Oberwelt funktioniert in der Ausstellung „Über Unten“, erlebbar.

Wien Kanal weckt mit seinem Klimabildungsangeboten seit vielen Jahren das Interesse für Klimaschutz, angefangen bei den jüngsten Wiener*innen. Immer mit dem Ziel die Stadt ein Stück nachhaltiger und schöner für alle Wiener*innen zu gestalten. Denn: „Das Klo ist kein Mistkübel!“

Rund 450 Mitarbeiter*innen halten das Kanalnetz funktionsfähig und sauber. So werden zum Beispiel täglich bis zu 20 Tonnen abgelagertes Material aus den Kanälen geräumt, um den Abfluss zur Kläranlage zu garantieren. 99,9 Prozent aller Haushalte in Wien sind an das städtische Kanalnetz angeschlossen. Trotzdem wächst das Wiener Kanalnetz jährlich um rund zehn Kilometer. Mehr als 700 Kanalbaustellen werden jedes Jahr zur Erhaltung und Reparatur durchgeführt. Durchschnittlich fünf Kilometer Kanal werden unterirdisch, also nahezu aufgrabungsfrei, saniert. Unterirdisch sind auch die Roboter von Wien Kanal unterwegs. Allein im vergangenen Jahr haben sie mehr als 200 Kilometer im Abwasserlabyrinth zurückgelegt und die Rohre auf Beschädigungen untersucht.

Weitere Informationen zu den Klimabildungsangeboten von Wien Kanal: https://www.wien.gv.at/umwelt/kanal/umweltbildung/



Foto: Stadt Wien/Martin VOTAVA