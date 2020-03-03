Weihnachtszauber 2025: Schenken mit Sinn

Die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für die Kleinsten beginnt: Was schenkt man Kindern, das nicht nur heute Freude bereitet, sondern über Jahre hinweg wertvoll bleibt? Stokke, der norwegische Premium-Hersteller für Kinderausstattung, hat gleich mehrere Antworten parat – darunter echte Neuheiten, die unter keinem Weihnachtsbaum fehlen sollten.

Stokke® Yoga™: Die Revolution für entspannte Babys

Das neueste Highlight aus dem Hause Stokke kombiniert erstmals Babywippe und Schaukel in einem einzigen Produkt. Der Yoga Baby Bouncer & Swing wurde gemeinsam mit Physiotherapeuten entwickelt und bietet eine innovative Dual-Motion-Technologie: Die natürlichen Wipp- und Schaukelbewegungen können vom Baby selbst oder von den Eltern initiiert werden – ganz ohne Motor. Während das aktive Wippen die Motorik stimuliert und die Entwicklung fördert, beruhigt die sanfte Schaukelbewegung aufgeregte Gemüter.



Mit drei verstellbaren Liegepositionen, einem herausnehmbaren Neugeborenen-Kissen und atmungsaktivem Mesh-Stoff wächst der Yoga von Geburt an bis zu neun Monate mit. Das Besondere: Die Bewegungen imitieren das Gefühl, in Mamas oder Papas Armen zu liegen – und verschaffen Eltern gleichzeitig wertvolle Momente mit freien Händen.

Stokke® MuTable™: Wo Fantasie Wirklichkeit wird

Für Kinder ab 18 Monaten bis acht Jahre und darüber hinaus ist der MuTable Spieltisch das ultimative Kreativgeschenk. Das multifunktionale Konzept lädt zum fantasievollen Spielen ein: Drei doppelseitige Aktivitätsplatten bieten unzählige Möglichkeiten – von der Holzabdeckung mit Tafel über eine Landschaftsplatte bis hin zur Bausteinplatte, die mit gängigen Bausteinen kompatibel ist.



Das robuste Holz mit seinen sanft gerundeten Kanten und die höhenverstellbaren Beinverlängerungen sorgen dafür, dass der Tisch mit den Kindern mitwächst. Nachhaltigkeit inklusive: Durch die Verwendung von Holzplatten mit natürlichen Unterschieden werden über 80 Prozent des Materials eingespart, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Neue Kissen für den Tripp Trapp®: Frischer Wind am Familientisch

Auch der legendäre Tripp Trapp erhält pünktlich zur Weihnachtssaison ein Update: Die neuen Classic-Kissen aus biologischer, OCS-zertifizierter Baumwolle setzen stilvolle Akzente.



Die aktuelle Kollektion umfasst moderne Farben wie Nordic Grey, Soul System und Star Silver – gefärbt mit natürlichen Extrakten aus Eicheln im umweltfreundlichen IndiDye™-Verfahren, ganz ohne gefährliche Chemikalien. Mit 100 Prozent recycelter Faserfüllung und Oeko-Tex Standard 100-Zertifizierung sind die Kissen nicht nur sanft zur Babyhaut, sondern auch zur Umwelt. Sie passen auf jeden Tripp Trapp – mit und ohne Baby Set – und lassen sich unkompliziert befestigen und in der Maschine waschen.

Geschenke mit Zukunft

Was alle drei Produkte vereint: Sie sind mehr als nur schöne Dinge unter dem Christbaum. Sie begleiten Familien über Jahre, fördern die Entwicklung der Kinder und vereinen skandinavisches Design mit Funktionalität und Nachhaltigkeit. Wer zu Weihnachten ein Stokke-Produkt verschenkt, schenkt gemeinsame Momente, Qualität und Verantwortung – Werte, die weit über das Fest hinaus Bestand haben.



Foto:Aleksandra Suzi/Shutterstock





– in Kooperation mit Stokke –