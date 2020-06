Langeweile in den Ferien – Fehlanzeige

Am 1. Juni ist Internationaler Kindertag

Mit einem abwechslungsreichen Programm lädt der österreichische Spielwarenhandel Familien am 1. Juni zum Feiern ein: Mehr als 200 Spielwaren-Fachgeschäfte bieten auch heuer wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm anlässlich des Internationalen Kindertages, der heuer auf einen Montag fällt. Spielwaren-Fachgeschäfte in allen neun Bundesländern nehmen an dieser Initiative teil und wollen für unvergessliche Erlebnisse sorgen.