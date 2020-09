Drucken

Die idealen Kinderschuhe für Herbst und Winter Die originellen und dynamischen PRIMIGI-Schuhe eignen sich perfekt für Kinder, die den Herbst und Winter, mit einer gehörigen Portion Stil, im Freien genießen möchten. In dieser Saison sollten Sie beim Schuhkauf auf folgende Merkmale achten: Die Schuhe sollten möglichst hoch sein und eine isolierende und wasserdichte Sohle haben – ideal für kalte und regnerische Tage. Sohlen und Obermaterial sollten unbedingt flexibel sein und einen guten Tragekomfort sowie Wohlgefühl auch in gut beheizten Räumen bieten. Keine Angst, dass die kühlen Temperaturen ein Problem für Ihre Kinder sein könnten! PRIMIGI sorgt zusammen mit Gore-Tex® für gut geschützte und trockene Füße – egal bei welchem Wetter.









PRIMIGI-Schuhe mit GORE-TEX® bieten eine besondere Kombination aus vollständiger Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit, halten die Füße trocken und schützen vor Kälte und Überhitzung mit außergewöhnlichen gesundheitlichen Vorteilen. Dank der mikroskopischen Poren der GORE-TEX®-Membran können Regen und Wasser nicht eindringen, während überschüssige Wärme und Schweiß leicht entweichen.





Die beste Technologie je nach Situation für Kinder, die immer in Bewegung sind und auch bei Schnee und niedrigen Temperaturen keine lustigen Spiele im Freien versäumen möchten, GORE-TEX® INSULATED COMFORT-Schuhe garantieren nicht nur Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität, sondern schützen den Fuß auch perfekt und halten ihn trocken und kühl. Wählen Sie für Ihr Kind die einzige Mischung aus Technologie, Stil und den neuesten Modetrends. PRIMIGI-Schuhe sind super trendy, aus technischen Materialien mit leichten Sohlen.









Weitere Informationen zur Herbst/Winter-Kollektion finden Sie auf www.primigi.com



Fotos: Primigi, Shutterstock/FamVeld



