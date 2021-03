Stokke® Xplory® X : Rolls Royce der Kinderwägen

Die Wahl des richtigen Kinderwagens gehört zu einer der schwierigsten Entscheidungen, wenn es um die Erstausstattung geht.



Der perfekte Wagen wird Eltern und Kind in den ersten rund drei Jahren begleiten und muss viele Anforderungen vereinen: Das Neugeborene soll sicher und geschützt in der Babyschale liegen können, das Kleinkind später ergonomisch richtig sitzen, um mit den Eltern gemeinsam die Welt zu entdecken. Und nicht zuletzt soll der Wagen alle Wünsche der Eltern in Bezug auf Funktionalität aber auch Design erfüllen.



Designed to be closer: Als Pionier in Sachen Höhenverstellbarkeit bringt der ikonische Stokke® Xplory® X Babys näher an die Eltern heran und fördert aufgrund seiner individuell einstellbaren Höhe die Eltern-Kind-Bindung und so die Interaktion: Damit man gemeinsam die Welt entdecken kann.



So fühlen sich Babys geborgen und geliebt. Denn mit dem höhenverstellbaren Sitz ist das Baby immer auf Augenhöhe – und diese Nähe ist wichtig für die Entwicklung der Babys und für eine gute Eltern-Kind Bindung. Der Sitz kann in Gehrichtung oder zum Elternteil ausgerichtet werden. Auch die Fußstütze und der Griff sind variabel höhenverstellbar.

Growing Concept: Wie die meisten Produkte von Stokke wächst der Stokke® Xplory® X mit dem Kind mit. Dank der Babyschale oder dem Autositz ist er ideal für Neugeborene geeignet und kann mit dem Sitz bis zu einem Gewicht von 22 kg genutzt werden.



Je nach Bedarf bieten drei Positionen – Aktiv, Ruhen, Schlafen – zu jeder Tageszeit ultimativen Komfort in jeder Lebenslage. Der Kinderwagen ermöglicht so unzählige Sitzpositionen, die sich an die verändernden Bedürfnisse anpassen. Geeignet ist er von der Geburt an mit einer bequemen Babyschale, mit schwenkbarem Tragegriff und Sicherheitsbügel, der Sitz ist weich ausgepolstert und es gibt mit einem Mitfahrbrett eine praktische Geschwisterlösung.







Flexibles, intelligentes Design: Wendigkeit und Bewegungsfreiheit stehen ganz oben auf der Checkliste, wenn es darum geht, was einen wirklich guten Kinderwagen ausmacht.



Hier sticht der Stokke Xplory® X mit seinen neuen Eigenschaften klar hervor: Innovative Schwenkräder sorgen dafür, dass er sich kinderleicht lenken und bedienen lässt, wenn es sein muss mit nur einer Hand. Gleichzeitig sorgt der ergonomische Sitz für optimalen Halt für Kopf und Hüfte und Bewegungsfreiraum für die Arme.

So werden kleine Ausflüge zu gemeinsamen Abenteuern auf Augenhöhe bei denen die Kleinen ihre Welt erkunden und ihre Sinne entwickeln können. Kein anderer Kinderwagen bringt Kind und Eltern einander so nahe wie der Stokke® Xplory® X.

In fünf Farben: Zeitlos elegant oder auffallende Akzente setzen

Der neue Xplory® X kommt in fünf Farben – so werden alle Eltern sicher ihre Lieblingsfarbe finden und den eigenen Style perfekt komplettieren. Der Xplory® X in Rot oder Gelb gibt dem Gesamtauftritt Spannung und Kontrast, während sich der stylische Kinderwagen in Schwarz, Grau oder Blau hervorragend als neutraler Begleiter präsentiert.

Natürlich gibt es jedes Jahr neue Farbtrends, die vor allem aus der Mode kommen und die Designer inspirieren. Seit 20 Jahren kürt das Pantone Color Institute DIE Farbe des kommenden Jahres, was auch heuer mit Spannung erwartet wurde. Diese Wahl hat Einfluss auf die Produktentwicklung in zahlreichen Branchen wie zum Beispiel der Mode- oder Möbelindustrie und natürlich auch auf alle Kinderprodukte. Es gibt immer unterschiedliche Trends, aber alle haben ihren Ursprung im kulturellen Zeitgeist.





Die Farbe für 2021 lag eigentlich schon in der Luft. Es kann heuer nur das Gelb sein – die Farbe der Hoffnung! Neben dem strahlenden Gelb, dem Xplory® X in „Golden Yellow“, der gut zum Frühling passt und Optimismus ausstrahlt, ist man auch mit „Modern Grey“ am Puls der Zeit unterwegs. Denn Grau wurde heuer – zum ersten Mal – als zweite Farbe des Jahres gekürt und ist die zeitlose, schöne und subtile Alternative für Alle, die eine zurückhaltende und neutrale Farbe bevorzugen.



Ein sonniges, fröhliches Gelb oder doch die elegante Version in hellem Grau mit dem Xplory® X „Modern Grey“? Die von den neuesten Fashiontrends inspirierte Kollektion bietet dazu mit dem Xplory® X in „Rich Black“ zeitlose Eleganz in Schwarz. Fein, edel und schick – Schwarz passt immer.



Den Rolls Royce unter den Kinderwagen gibt es aber auch im knalligen Rot: „Ruby Red“, ein Must Have für alle Eltern, die kräftige und warme Farben lieben! Zum Kontrastprogramm dieser Kinderwagenkollektion gehört schließlich noch Blau: Bei Stokke wird diese bei Kinderwagen immer sehr beliebte Farbe mit Königsblau und Anklängen an die Farben des Meeres interpretiert. Das hat Klasse: Der Xplory® X in „Royal Blue“.

Sicherheit, Qualität und Stil. Keine Kompromisse.

· Hartschalensitz mit sicherer, komfortabler Innenausstattung, extraweichem Sitzverkleinerer und einem Sicherheitsbügel, der wahlweise mit schwarzem oder braunem Lederimitat bezogen ist.

· Der superweiche Stoff mit UPF 50+ ist wasserabweisend und PFC-frei.

· Exklusives kratzfestes Gestell mit mattem Finish, inklusive großer abnehmbarer Einkaufstasche.

· Im behaglichen Inneren der schützenden Babyschale können Babys unterwegs flach liegen und entspannt schlafen.

· Nach Lust, Laune und Jahreszeit ist der Kinderwagen erweiterbar mit passendem Zubehör: Wickeltasche, Sommerbezug, Sonnensegel oder Stokke® Winter Kit, Regenschutz, und vieles mehr.

Stokke® Xplory® X – passt zum Leben der Eltern



• Einzigartiger höhenverstellbarer Sitz: beliebig anpassbar auf die Körpergröße der Eltern, passt bequem an jeden Tisch.

• Wächst mit dem Kind mit – ab der Geburt bis 22 kg/48,5 lbs.

• Die verstellbare Fußstütze gibt den kleinen Beinen Halt.

• Kinderwagensitz, Babyschale und Autositz für hervorragenden Komfort und zum Schutz des Babys.

• Geprüfte und bewährte Sicherheit und Qualität.

• 360°-Schwenkräder für müheloses Lenken.





