Der neue Stokke® Xplory® X Signature ist da

Stokke, der skandinavische Hersteller hochwertiger, zeitloser Kinderprodukte, ergänzt seine weltweit angesehene Kinderwagenlinie Xplory® um eine neue Ausführung: Stokke® Xplory® X Signature. Ab März auch in Österreich erhältlich, u.a. im webshop von Stokke auf www.stokke.at

Anspruchsvolle zeitlose Ästhetik – dafür steht Xplory®. Der Signature ist das ultimative Fashion-Statement für stilbewusste Eltern. Sein schwarzer Rahmen und das edle Fahrgestell in mattem Gold heben ihn vom Original ab. Abgerundet wird der dezente, elegante Look mit einem schwarzen Verdeck, das viele kleine goldene Logos zieren.



Mit dem neuen Zubehör*, zu dem ebenfalls eine schicke schwarze Wickeltasche gehört, können Eltern ihre Liebe für schönes Design auch auf Spaziergängen mit ihrem Baby zum Ausdruck bringen.







Design in einzigartigem Stil: durchdacht und nützlich

Der Stokke® Xplory® X Signature vereint - wie alle Produkte von Stokke - auf typische Weise edle Ästhetik und leistungsstarke Funktionalität. Von der einzigartigen, verstellbaren Sitzhöhe bis hin zu den Schwenkrädern ist dieser Kinderwagen darauf ausgelegt, Nähe und Verbundenheit zwischen Eltern und Kind zu schaffen. Sein unverwechselbares Design bietet für die Eltern Freiraum im Fußbereich, ideal auch für Mütter und natürlich auch Väter mit weiteren Schrittlängen.



Stokke verwendet für den Xplory® X Signature Garn für das Obermaterial, das zu 100 % aus recycelten Stoffen im nachvollziehbaren We aRe SpinDye®-Verfahren gewonnen wird. Dadurch wird der Verbrauch von Chemikalien um 90 %, der Wasserverbrauch um 75 % und die CO2-Emissionen insgesamt um 25 % gesenkt. Damit ist der neue Stokke® Xplory® X Signature weit mehr als ein modisches Statement.







Gemeinsam entdecken, gemeinsam wachsen.

Der neue Stokke® Xplory® X Signature ist der erste Kinderwagen, der seit dem Launch von Here we grow, der neuen Markenkampagne von Stokke, eingeführt wird. Die Markenkampagne unterstreicht die Relevanz von Verbundenheit zwischen Eltern und ihren Kindern, einer gesunden Entwicklung und lebenslangem Lernen in der Familie. Nur so können Eltern und Kinder sich selbstbewusst (weiter-)entwickeln und das Beste aus sich herausholen.



Die Welt gemeinsam zu entdecken schafft nicht nur Nähe und Verbundenheit zwischen Eltern und Babys – es entstehen auch unvergessliche Momente.



Jacob Kragh, CEO, Stokke: „Ziel und Zweck dieser legendären Kinderwagenkollektion, Nähe und Verbundenheit zwischen Eltern und Kind zu schaffen, sind weiterhin relevant und wichtig. Wir haben jedoch eine Möglichkeit erkannt, das Design zu verbessern, um den Wünschen und Werten der Eltern noch gerechter zu werden, während sie mit ihrem Kind ihre Umwelt erkunden und das Selbstbewusstsein stärken. Der Stokke® Xplory® X Signature ist ein echtes Statement, sowohl in Sachen Stil also auch inhaltlich.”

ÜBER STOKKE XPLORY

Der Stokke® Xplory® wurde 2003 eingeführt. Seine vollkommen neue Form und unvergleichliche Sitzhöhe brachten ihm viel Aufmerksamkeit ein und machten ihn sehr erfolgreich. Stokke® Xplory® entwickelte sich dank seines einzigartigen Designs schnell zum Kinderwagen für Prominente, Meinungsbildner*innen und modebewusste Eltern. Bilder:

Stokke® Xplory® X Signature UVP € 1.199

Stokke® Xplory® X Signature Babyschale UVP € 239

Stokke® Xplory® X Signature Wickeltasche UVP € 179



*Zubehör ist separat erhältlich