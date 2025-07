Kindgerechte Verpflegung in Sommercamps

Mit abwechslungsreichen, gesunden Menüs und regionalen BIO-Zutaten setzt GOURMET Kids hohe Standards beim Essen in der Ferienbetreuung für über 4.000 Kinder.



Was essen Kinder eigentlich im Feriencamp? GOURMET Kids liefert die Antwort: Frische, kindgerechte und ausgewogene Mahlzeiten in über 50 Sommercamps österreichweit. Auch in diesem Jahr liegt der Fokus auf abwechslungsreichen Speisen mit einem hohen BIO-Anteil und heimischen Zutaten.

Gesunde Ernährung im Sommercamp

„Mit uns können sich Eltern sicher sein, dass ihre Kinder auch in der Ferienbetreuung bestens versorgt sind. Wir unterstützen die Sommercamps mit unserer Expertise und unserem Angebot an schmackhaften und vielfältigen Speisen für Kinder. So bekommen die Kinder alle wichtigen Nährstoffe und die Energie, die sie für Spiel, Spaß und Sport während der Ferienzeit brauchen“, so Mag.ª Claudia Ertl-Huemer, Geschäftsfeldleitung Education Catering.

GOURMET Kids hat für jeden Anlass die passende Verpflegung – vom Mittagessen bis hin zu Lunchpaketen für Ausflüge. Als erfahrener Partner für Kommunen, Jugendorganisationen und Veranstalter:innen von Feriencamps garantiert GOURMET Kids eine bedarfsgerechte Versorgung.



Speisen wie das Zartweizenrisotto, die BIO-Grünkernherzen, das milde Hühnercurry oder die BIO-Rindfleisch-Bulgurlaibchen werden täglich frisch und kindgerecht zubereitet. Das Wichtigste dabei ist: Es muss den Kindern schmecken.



Deshalb orientieren sich die Diätolog:innen, Ernährungswissenschaftler:innen und Köch:innen von GOURMET Kids bei der Rezeptentwicklung stets an den Bedürfnissen der jüngsten Gäste. Die Hälfte der Speisen ist vegetarisch und es gibt ein großes Angebot an gluten- und laktosefreien Speisen.

BIO-Zutaten aus Österreich

Bereits 75 % aller Zutaten für die Kinderspeisen kommen aus Österreich. Fleisch von Rind, Kalb, Schwein, Huhn und Pute, Freilandei sowie Milch und Milchprodukte kauft GOURMET Kids zu 100 % heimisch ein. Gemüse und Obst wird vorwiegend im Marchfeld eingekauft. Bis zu 60 % der Zutaten haben zudem BIO-Qualität, 140 Speisen werden vollständig mit BIO-Zutaten gekocht.



