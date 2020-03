Die Kleinsten richten sich an die Großeltern

Nur gemeinsam schaffen wir es, das Virus einzudämmen, alle Generationen müssen mitziehen. Aber gerade den eigenen Eltern zu vermitteln, dass sie in Zeiten von Corona unbedingt zu Hause bleiben müssen, ist gar nicht so leicht. Das ist verständlich: eine unglaublich fitte, aktive Senioren-Generation sieht sich plötzlich damit konfrontiert, verletzlich und schwach zu sein. Das ist erst einmal schwer zu akzeptieren.

So beschloss die Wienerin Katharina Krilyszyn, die rationalen Argumente gegen die emotionalen auszutauschen und die Enkelkinder sprechen zu lassen. In einem kleinen und von ihr in wenigen Stunden geschnittenen Videoclip wenden sich die Kleinsten der Gesellschaft an die Ältesten und rütteln auf: Bleibt zu Hause!



Der bisherige Erfolg des kleinen Clips in Österreich ist überwältigend und auf die unermüdliche Arbeit von vielen Menschen zurückzuführen, die hier mithelfen:

Über 65.000 Views auf dem Facebook Feed der führenden Zeitung Die Presse (einer der meist angesehen Video-Beiträge in den letzten 12 Monaten), in den sozialen Medien von Heute und der Wiener Bezirkszeitung geteilt, im TV bei ProSiebenSat1Puls4 (Café Puls), ORF (STÖCKL Live zur Prime Time) und regionalen TV-Sendern (Salzkammergut TV, Mühlviertel TV), im Radio bei OE3, im Print bei Heute und der Kleinen Zeitung, als Erfolgsstory vom Opinion Leaders Network jüngst erwähnt, unterstützt von der Bildungsdirektion Wien und der CARITAS, geteilt von namhaften Politikern (Beate Meinl-Reisinger) und auch der Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen wünscht der Initiative alles Gute.

„Wir, unsere Familien, vor allem aber unsere Kinder sind uns der Bedrohung bewusst, haben unsere Leben umgekrempelt, wie wir es noch vor wenigen Wochen nicht für möglich gehalten hätten, und fordern die ältere Generation dazu auf, uns dies gleich zu tun. Denn nur gemeinsam schaffen wir das! Unser Antrieb ist ein ganz simpler: Weil wir Euch lieben!“



Foto: Shutterstock/atikinka