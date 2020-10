Wenn sich beim Kind ein Katzenauge zeigt, dann ist Gefahr im Verzug, denn hinter dem hellen Fleck im Auge, kann ein Retinoblastom stecken – ein äußerst bösartiger Augentumor, der fast aus- schließlich bei Kindern unter fünf Jahren auftritt. Die gute Nachricht: Je früher er erkannt wird, desto größer sind die Heilungschancen. Anlässlich des World Sight Day legen die Experten der Univ.-Augenklinik und jene der Klin. Abteilung für Pädiatrische Hämato-Onkologie des Klinikum Graz allen Eltern ans Herz, ab und zu ihre Kinder mit Blitz zu fotografieren, denn dann blitzt auch der verräterische Fleck auf.

Ein Knips, ein Blitz und schon hat man ein zuckersüßes Bild des Nachwuchses. Dass Eltern in der Regel zig Mal abdrücken, kann im Hinblick auf die Augengesundheit ihrer Babys im Ernstfall sogar das Leben der Kleinen retten. Denn gerade auf Fotos mutieren die Augen des Kleinkindes oft zu Katzenaugen, sprich, es wird der weiße Fleck auf der Pupille und damit das untrügliche Zeichen dafür sichtbar, dass sich ein Retinoblastom im Auge ausbreitet. Dafür wird das Foto idealerweise in dunkler Umgebung mit Blitz, allerdings ohne die „Rote Augen-Funktion“ gemacht. So leuchtet dann der Fleck am Foto auf.

„Beim Retinoblastom handelt es sich um einen der bösartigsten Augentumore, den wir kennen. Er entsteht auf der Netzhaut, der Retina, ist ungeheuer aggressiv und wächst schnell. Wird er entdeckt, muss also besser gestern als heute gehandelt werden. Das Leben der Kinder steht auf dem Spiel“, beschreibt Dr. Christoph Schwab von der Univ.-Augenklinik des Klinikum Graz die Gefährlichkeit des Tumors in drastischen Worten. Bei der Behandlung des Retinoblastoms arbeitet der Augenfacharzt eng mit seiner Kollegin, Dr. Petra Ritter- Sovinz, von der Klinischen Abteilung für Pädiatrische Hämato-Onkologie der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde des Klinikum Graz zusammen. Auch sie verweist auf den Ernst der Lage: „Der Tumor kommt zwar selten vor, d. h. wir zählen in Österreich etwa fünf neue Fälle, in Deutschland gut 50 pro Jahr, aber bei jedem Kind besteht die Gefahr, dass es erblindet oder sogar stirbt!“ Der Tumor könne aufgrund einer erblichen Vorbelastung entstehen oder sich spontan entwickeln.



World Sight Day: weltweit im Auftrag der Augengesundheit