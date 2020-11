Bildungsministerium unterstützt SPORTUNION-Initiativen

Mit der täglichen Online-Turnstunde sowie dem Schulprojekt „UGOTCHI – Punkten mit Klasse“ hat die SPORTUNION für Schülerinnen und Schüler im Volksschulalter krisensichere Bewegungsangebote verwirklicht.



Damit wurden rechtzeitig zum Beginn des zweiten Corona-Lockdowns wichtige Gelegenheiten geschaffen, in den Klassenräumen oder zuhause qualitätsgesicherten Sport zu betreiben. „Mit der täglichen Online-Turnstunde haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, auch von zu Hause aus an professionellen und altersadäquaten Trainings teilzunehmen. Als Bildungsminister und sportbegeisterter Mensch freut es mich, dass dieses krisensichere Programm ausgebaut wurde“, so Bildungsminister Heinz Faßmann.

Bereits zum Semesterbeginn hat der Sport-Dachverband das Trendsportfestival, in Kooperation mit einigen Schulen, österreichweit erfolgreich organisiert. Zudem wurde unter der interaktiven Website ugotchi365.at ein ganzjähriges und krisenfestes Sportangebot für Familien ins Leben gerufen. „Speziell für Kinder und Jugendliche ist Sport enorm wichtig für eine gesunde Entwicklung, weshalb wir gerade in der aktuellen Pandemie verstärkt gegen Bewegungsmangel vorgehen müssen. Nur gemeinsam werden wir diese Krise erfolgreich meistern, wofür es notwendig ist, kreative Sport-Innovationen außerhalb und innerhalb des digitalen Raumes zu nutzen, um fit zu bleiben“, betont SPORTUNION-Präsident Peter McDonald.

Wie schon im Frühjahr – während des ersten Lockdowns – wurde die erfolgreiche digitale Turnstunde für zuhause realisiert. Die regelmäßigen Livestream-Einheiten finden nach dem Regelunterricht am Nachmittag unter der Anleitung von Bewegungscoaches statt und sind unter sportunion.at/digitaleturnstunde/ abrufbar. Darüber hinaus sorgt die Schulinitiative ‚UGOTCHI – Punkten mit Klasse‘ bereits an jeder dritten Volksschule Österreichs für Bewegung. Besonders erfreut zeigt sich Verbandspräsident McDonald darüber, dass dieses Semester über 50.500 Kinder beim gemeinsamen Punktesammelspiel mitmachen, welches von den Lehrkräften koordiniert wird. In diesem Rahmen werden neben der aktiven Bewegung, die Gemeinschaft, das Gesundheitsbewusstsein sowie die Konzentration gefördert. Nähere Infos sind unter ugotchi.at abrufbar.



Foto: Shutterstock/Africa Studio