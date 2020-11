Erfolgreiche Therapieentwicklung braucht Spenden

Der besondere Spirit und der hohe Qualitätsanspruch in allen Einheiten haben dem EB-Haus Austria den Status eines anerkannten Expertisezentrums eingebracht und darüber hinaus zu einer Reihe von Erfolgen verholfen: Im April 2017 wurde das EB-Haus Austria zum ersten österreichischen Expertisezentrum durch das Bundesministerium für Gesundheit designiert. Im Jänner 2018 konnte das EB-Haus Austria ins European Reference Network Skin aufgenommen werden. Im Oktober 2019 erfolgte die vollständige ISO-Zertifizierung aller Abteilungen des EB-Haus Austria. Und im Februar 2020 erhielt das EB Haus den Black Pearl Award des Europäischen Dachverbands für seltene Erkrankungen (EURORDIS) in der Kategorie Holistic Care.

Auf Spenden angewiesen

All das wird von DEBRA Austria ohne Zuwendungen oder Subventionen der öffentlichen Hand verwirklicht, der Betrieb des EB-Hauses – also medizinische Versorgung, Forschung und Therapieentwicklung – ist nur mit Spenden möglich. „Genau dabei stoßen wir nun aber an eine Grenze“, sagt Obmann Rainer Riedl. „Nach 15 Jahren erfolgreicher Forschung müssen die Laborflächen erweitert und die technische Ausstattung dringend erneuert werden. Dafür braucht es jetzt finanzielle Mittel. Deshalb appellieren wir an spendenbereite Menschen in Österreich und ersuchen um Unterstützung. Nur so können wir vielversprechende Forschungsergebnisse – nämlich neue Ansätze für Therapien und Medikamente – vom Labor zu den Patientinnen und Patienten bringen.“

Über Epidermolysis bullosa

Epidermolysis bullosa (EB) bewirkt, dass die Haut schon bei geringsten Belastungen Blasen bildet oder reißt. Betroffene bezeichnen wir als „Schmetterlingskinder“, weil ihre Haut so verletzlich ist wie die Flügel eines Schmetterlings. Blasen und Wunden treten auch an Schleimhäuten, in Mund, Augen, Speiseröhre und im Magen- Darm-Trakt auf. Schmerzen sind ständige Begleiter. Bei schweren Formen von EB ist die Lebenserwartung verkürzt.

Ein Leben mit EB ist eine große Herausforderung für Betroffene und Angehörige. In Österreich sind rund 500, in Europa etwa 30.000 Menschen betroffen. Eine Familie mit einem schwer betroffenen „Schmetterlingskind“ benötigt pro Woche 15-25 Stunden für Wundversorgung, Schmerzmanagement und Verbandswechsel.



Foto: Ludwig Schedl