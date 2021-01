Influencerin sammelte für Kinder-Krebshilfe

Mit einer besonderen Idee stellte Fashionista, Influencerin und Opinion Leader Karin Teigl aka Constantly K, in Kooperation mit Cover Communications Austria eine unglaubliche Aktion auf die Beine.



Um Menschen und Vereine, die auf Spenden angewiesen sind, in einem herausfordernden Jahr zu unterstützen, rief die gebürtige Salzburgerin im Frühjahr 2020 so genannte Charity Boxen ins Leben, die sie in insgesamt vier Editionen das ganze Jahr über ihre Website und ihren Instagram-Account verkaufte.



Im Advent 2020 sammelte Karin Teigl durch ihre spezielle XMAS Charity Box 12.500 Euro, die zur Gänze an die Kinder-Krebshilfe für Wien, Niederösterreich und Burgenland gespendet werden. Die 50 Boxen, die mithilfe von 35 Partnerbrands gefüllt werden konnten, waren binnen drei Minuten ausverkauft.



"Es war mir ein Anliegen, mehr zu tun. Unter dem Motto 'I can?t but we can' wollte ich Menschen etwas zurückgeben, die von der Krise stark betroffen waren und auf jede Spende angewiesen sind. Mit vereinten Kräften haben wir etwas auf die Beine gestellt, das krebskranken Kindern und Jugendlichen für Ihre Behandlung wirklich helfen kann", freut sich Karin Teigl alias Constantly K.



Unterstützung gab es von Cover Management Austria: "Zu sehen, welchen Erfolg wir mit den Charity Boxen hatten, ist unglaublich. Aufgrund der hohen Reichweite von Constantly K waren die Boxen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Karin nutzt die enge Bindung zu ihrer Community, um wirklich etwas zu bewegen! Ich finde es wichtig, dass Influencer ihre Reichweite auf Social Media auch dafür nutzen, um auf charitative Organisationen aufmerksam zu machen", so Laura Garnweidner, CEO von Cover Communications Austria.

Seit vielen Jahren steht der Verein erkrankten Kindern und jungen Menschen sowie deren Angehörigen beim Kampf gegen den Krebs in medizinischer, sozialer, psychologischer und rechtlicher Hinsicht zur Seite. Mit den Spendeneinnahmen werden unterschiedliche Projekte, wie beispielsweise Musik- und Kunsttherapien, das Nachhilfeprojekt "Lernblitz" sowie der mobile psychologische Dienst (MPD) und vor allem der in Österreich einzigartige externe onkologische Pflegedienst (EOP), finanziert.



"Im Namen der Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD möchte ich mich ganz herzlich für die unglaubliche Aktion von Constantly K und Cover Communications Austria und ihren Einsatz bedanken. Die Spenden fließen direkt in die Aufrechterhaltung unseres mobilen Betreuungsteams, das krebskranke Kinder und Jugendliche in der gewohnten Geborgenheit der eigenen vier Wände behandelt und begleitet. So ermöglichen wir die Betreuung junger Patientinnen und Patienten im geschützten Umfeld und fernab von Viren, die für das geschwächte Immunsystem gefährlich werden können", so Karin Benedik, Geschäftsführerin der Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD.



Foto: Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD