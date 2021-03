Eine gesunde Portion Spaß für die Kids muss sein

Oh, wie sie toben und spielen, die jungen Meerjungfrauen und Wasserratten. Für viele Kinder und Jugendliche gibt’s nichts Schöneres als den regelmäßigen Thermenbesuch.



Da werden neue Freundschaften geschlossen, rasante Rutschpartien unternommen und Erinnerungen fürs Leben gesammelt. Verschiedene Angebote machen die Kids außerdem spielerisch mit dem Element Wasser vertraut.



Kurzum: Die stolzen 30.000 m2 der H2O Kindertherme in Bad Waltersdorf bedeuten viel Platz für eine lange Liste an Attraktionen. Und die strahlenden Kinderaugen am Ende des Tages beweisen Geschäftsführer Christian Rotter und seiner Crew wieder und wieder, dass sie in ihrem Job alles richtig machen.



Doch nicht nur auf den Spaß kommt es an – zu mehreren Terminen im Jahr dreht sich das Angebot der Therme vor allem um die Gesundheit der Sprösslinge. Auch heuer gehört sie zu Ferienzeiten deshalb vorrangig den Jugendlichen. Um sich zu bewegen, gesund zu essen und vor allem, um mit Gleichgesinnten jede Menge Spaß zu haben!

Gesund & actionreich durch die Thermenferien

Gleich drei verschiedene Programme werden angeboten, um dem Nachwuchs auf spielerische Art zur persönlichen Gesundheit zu verhelfen. Drinnen, in den Weiten der H2O Therme selbst – und natürlich mit einem durchdachten Safety-Konzept –aber auch draußen, an der frischen Luft und in der herrlichen Natur, die die Steiermark zu bieten hat.



Gemeinsam mit dem FIT Team, bestehend aus Experten in Sachen Medizin, Sport- und Ernährungswissenschaften, Psychologie und Pädagogik, wird während der „Gesundheits- und Diätferien“ und im „Fit & Fun Gesundheits- und Actioncamp“ die Lust zur Bewegung und der gesunden Ernährung geweckt.



Ganz ohne Leistungsdruck, dafür mit umso mehr Spaß. So soll mögliches Übergewicht langfristig gesenkt und ein Gefühl für die bewusste Lebensweise entdeckt werden. „Nebenbei kann so eine Zeit verbracht mit Gleichaltrigen und umgeben von dem Spaßparadies der H2O Kindertherme einen ordentlichen Kick fürs Selbstbewusstsein bedeuten“, erklärt Christian Rotter.



Auf einzigartige Art und Weise werden Workshops veranstaltet, erlebnisorientierte Bewegungsprogramme unternommen und leckere Speisen nach FIT-Vorsätzen zubereitet. Ferienfeeling inklusive, denn das ist nach all den Monaten Homeschooling auch dringend nötig. Eine Zeit, die bei den Kindern nachhaltig Wirkung zeigt, sowohl gesundheitlich als auch mental. Alle Infos zu den Gesundheitsangeboten gibt’s unter www.hoteltherme.at.



Foto: Shutterstock/YanLev