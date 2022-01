Lollipop-Test: Optimaler Test für Kinder

Die Rufe nach einer Testpflicht an österreichischen Kindergärten und einem niederschwelligen Testangebot werden durch die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante immer lauter.



Der Lollipop-Test des Kärntner Start-ups 21med kann von Kindern eigenständig durchgeführt werden: Maximal 90 Sekunden lutschen und nach zehn Minuten gibt es das Ergebnis. Der Test erkennt die Omikron-Variante zuverlässig, sofern der Ct-Wert unter 25 liegt – also eine hohe Viruslast und somit auch ein höheres Infektionsrisiko vorliegt. Der Lollipop-Test kann somit als kinderfreundliche Alternative zu anderen Antigentests Lücken im Testangebot für die Kleinsten schließen.

Bis jetzt ist das Testen an Kindergärten in allen Bundesländern freiwillig, wobei die Einführung einer Testpflicht im Raum steht. Wird die Testpflicht an Kindergärten eingeführt, braucht es ein niederschwelliges, lückenloses Testangebot. Aus diesem Grund ist der Lollipop-Test in einigen Kindergärten bereits fester Teil der freiwilligen Teststrategie. „Nasenbohrer-Tests, Spucktests oder Staberl-Tests bereiten vielen Kindern Schwierigkeiten“, so Niko Resch, Gründer von 21med, „der Lollipop besticht durch seine kinderleichte Anwendung – Kinder ab vier Jahren können ihn ganz ohne Probleme selbst anwenden. Sollten einige Bundesländer eine Testpflicht an Kindergärten einführen, ist der Lollipop-Test die beste Wahl.“

Bei einem Ct-Wert unter 25 erkennt der Lollipop-Test die Omikron-Variante durchaus zuverlässig. Je niedriger der Ct-Wert, desto höher ist die Viruslast des Getesteten. Das heißt: Es muss eine relativ hohe Viruslast vorliegen, damit der Lollipop-Test die Omikron-Variante erkennt. „Omikron ist ansteckender als andere Covid-Varianten – und am ansteckendsten, wenn eine hohe Viruslast vorliegt. Der Lollipop-Test ersetzt natürlich keinen PCR-Test, diese sind noch immer wichtiger Teil einer effizienten und sicheren Teststrategie. Aber der Lollipop-Test kann erste Sicherheit schaffen“, so Niko Resch.

So funktioniert der Lollipop-Test

Auf einer Seite des Lollipops befindet sich ein kleines Schwämmchen, dieses muss für ca. 90 Sekunden oder bis sich ein Kontrollpunkt blau verfärbt im vorderen Mundbereich gehalten werden. Anschließend wird der Träger mit der Speichelprobe einfach in den Testkassettenhalter gedrückt - nach exakt zehn Minuten gibt es das Ergebnis. Wegen der sehr einfachen Handhabung ist der Test für eine breite Anwendung geeignet: Von Familien über Schulen und Kindergärten, Gastronomie und Ämter bis zu allen körpernahen Dienstleistern sowie für private Zwecke wie Treffen zwischen zwei unterschiedlichen Haushalten.

Den Lollipop-Test und weitere Informationen gibt es auf: https://lollipoptest.at/



Foto: 21med