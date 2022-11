Vorweihnachtliche Wunscherfüllungen mit Milka

Milka läutete die Weihnachtszeit dieses Jahr in Form eines gemütlichen Beisammenseins im Ponykarussell im Wiener Prater ein. Herzerwärmende Geschichten, weihnachtliche Motive und ganz viel Nostalgie inspirierten die geladenen Gäste aus der Medien- und Influencerbranche, mit Kinderaugen auf die bevorstehende Adventzeit zu blicken.



Ganz dem Motto des Abends „Milka erfüllt zarte Wünsche“ folgend, machte der Schokoladenhersteller auf die Wichtigkeit der Arbeit des langjährigen Kooperationspartners Make-A-Wish aufmerksam und händigte einen Spendenscheck von 10.000 € zur Erfüllung weiterer Herzenswünsche schwerkranker Kinder aus.



„Gemeinsam gelingt es uns, Herzenswünsche von schwerstkranken Kindern zu erfüllen und damit Freude, Kraft und neuen Mut für die ganze Familie zu bringen. Wie auch immer die Wünsche aussehen, eines haben sie alle gemeinsam – werden sie erfüllt, fassen die Kinder neuen Mut und können Leid und Krankheit für einige Zeit vergessen“ , bedankt sich Birgit Fux, Geschäftsführerin von Make-A-Wish Österreich für die Unterstützung von Milka.



Moderatorin Bianca Schwarzjirg führte durch den stimmungsvollen Abend und wurde von der anwesenden Prominenz tatkräftig unterstützt. Sportlerin des Jahres Anna Gasser, Snowboardcross Olympiasieger Alessandro Hämmerle sowie Schauspielerin, Musical-Darstellerin und jahrelange Make-A-Wish Botschafterin Caroline Vasicek erzählten von ihren Erlebnissen rund um Nikolo und Krampus und gewährten dem Publikum Einblick in ihre persönlichen Kindheitserinnerungen.



„Weihnachten bedeutet für uns Nähe, Herzenswärme und ein zartes Miteinander in unserer Gesellschaft. Wir wollen uns jenen zuwenden, die eine kleine Freude ganz besonders dringend brauchen können“ , beschreibt Mondelez Österreich Managing Direktor Elisabeth Hülsmann die Beweggründe von Milka für die Unterstützung von Make-A-Wish Österreich. So auch die Mondelez Marketing Managerin Nina Mahnik über die Zusammenarbeit mit der Wunscherfüllungsorganisation: „Die Make-A-Wish Foundation ist bereits seit neun Jahren unser Partner und wir finden es großartig, was hier für die Kinder und Familien geleistet wird.“



Foto: Andreas Tischler