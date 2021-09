Drucken

Drucken E-Mail Die neue Primigi Schuhkollektion für Kinder ist da Für den kommenden Herbst-Winter 2021-22 präsentiert PRIMIGI eine umfangreiche Kollektion im Zeichen des Stils und der Technologie. Damit die Kinderfüße garantiert trocken bleiben.





Sehr wichtig ist der „technische“ Teil der Kollektion PRIMIGI, denn die Schuhe sind besonders leistungsfähig und wirkungsvoll gegen Regen (also wasserdicht), aber gleichzeitig auch hoch atmungsaktiv dank dem Einsatz der speziellen GORE-TEX-Membran, die Atmungsaktivität und dauerhafte Wasserundurchlässigkeit gewährleistet. So können Feuchtigkeit und überschüssige Wärme jederzeit durch das Obermaterial entweichen, das gleichzeitig verhindert, dass Regen das Innere des Schuhs befeuchtet. Wie bei allen Schuhen mit GORE-TEX besteht der Vorteil darin, dass die Füße bei jedem Wetter trocken bleiben und eine optimale Temperatur haben.





Seit über 40 Jahren ist das Wohlbefinden der Kinder das Leitmotiv von PRIMIGI bei der Herstellung aller Schuhe. Immer mehr Mütter entscheiden sich für PRIMIGI, weil sie sich durch das Know-how beruhigt fühlen, das das Unternehmen auf seinem langen Weg an der Seite ihrer Kinder erworben hat. Hier erfahren Sie mehr zu den neuen Schuhen von PRIMIGI. Bitte anmelden um Kommentare verfassen zu können.

