Stokke Tripp Trapp® jetzt in neuer Farbe „Heather Mauve“

Entdecken Sie den neuesten von der Natur inspirierten Farbton zur kultigen Tripp Trapp® Trend Collection.

In unserem skandinavischen Erbe verwurzelt, lassen wir uns oft von der Natur inspirieren. Deshalb haben wir den kräftigen, erdigen Farbton von Heidekraut, der Blume, die in den felsigen Landschaften und auf den Küstenwegen der nordischen Länder blüht, zum Vorbild für Tripp Trapp® Heather Mauve genommen.

Dieser sanfte Hauch von staubigem Violett schafft ein Gleichgewicht zwischen Kühnheit und Ruhe und passt zu jeder Einrichtung. Diese neue Farbe reiht sich in die kultige Tripp Trapp® Trend Collection ein und ergänzt die von der Natur inspirierten Farbtöne wie Glacier Green, Fjord Blue und Terrakotta.





Das neue Tripp Trapp® Heather Mauve

Mauve, eine raffinierte Mischung aus Violett und Grau, steht an der Spitze eines wachsenden Trends in der Inneneinrichtung - ein Trend, der von der Natur inspirierte Farbtöne verwendet, um jedem Raum eine lebendige Farbe zu verleihen. Violett wird seit langem mit Gefühlen der Ruhe und Gelassenheit in Verbindung gebracht. Die Farbe trägt dazu bei, dass sich die Menschen wohlfühlen, während sie gleichzeitig einladend und strahlend wirkt. Dies ist die Inspiration für diese neue Farbe, wie Bianca Hanauer erklärt: „Tripp Trapp® Heather Mauve strahlt eine beruhigende und doch fesselnde Energie aus - so wie es der kultige Tripp Trapp® tut, indem er alle gemeinsam und in Augenhöhe an den Tisch bringt. Unverzichtbar für alle Familien und passend zu jedem Einrichtungsstil.“







Die perfekte Balance zwischen dezent und auffällig



Tripp Trapp® Heather Mauve ist ein Statement in Sachen Vielseitigkeit und Stil. Diese Farbe eignet sich sowohl für neutrale Innenräume als auch für lebendige, große Räume. Egal, ob der Tripp Trapp® in Heather Mauve ein klassisches Kinderzimmer ergänzt oder eine moderne Inneneinrichtung aufwertet, diese Farbe passt sich mühelos an.



Neben der Einführung von Tripp Trapp® in dieser heiteren Farbe bringen wir auch das Tripp Trapp® Baby Set² Heather Mauve und das Tripp Trapp® Classic Cushion Heather Mauve auf den Markt. Das Classic Cushion in diesem Farbton wird aus reiner OCS-Baumwolle ohne Beschichtung hergestellt und spiegelt unser Engagement für Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit wider. Diese Accessoires passen nicht nur zu Tripp Trapp® Heather Mauve oder Tripp Trapp® Natural, sondern auch zu einer Reihe von Farben aus anderen Kollektionen dieses kultigen Stuhls.







Der Stuhl, der mit dem Kind wächst™



1972 von Peter Opsvik entworfen, revolutionierte Tripp Trapp® die Kindermöbel, indem er die Kleinen an den Tisch brachte und es ihnen ermöglichte, Auge in Auge mit ihrer Familie sitzen zu können. Das intelligente, verstellbare Design eröffnet Bewegungsfreiheit mit tiefen- und höhenverstellbaren Sitz- und Fußplatten. So wächst der Tripp Trapp® mit dem Kind bis ins Erwachsenenalter mit und bietet ihm in jedem Alter einen bequemen Sitz. Er ist ein echter Designklassiker, der in mehr als 15 Millionen Haushalten weltweit zu finden ist und in renommierten Museen wie dem MoMA in New York, dem V&A in London und dem Centre Pompidou in Paris ausgestellt wird.



Fotos: Stokke





