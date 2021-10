Kinder trainieren mit FC Bayern München Star

Für Kinder aus sozial benachteiligten Familien aus Wien, Salzburg und Linz wurde an den vergangenen Wochenenden der Traum vom Profi-Fußballtraining wahr.



Procter & Gamble ermöglichte durch die Spendenaktion #FamilienChancen, unterstützt vom FC Bayern München und in Zusammenarbeit mit der Caritas der Erzdiözese Wien, bereits zum dritten Mal Kindern zwischen 6 und 14 Jahren einen besonderen Tag: 240 Kinder konnten mit den Trainern des FC Bayern Kids Club ein Fußballtraining wie bei den Profis erleben. Ein besonderer Überraschungsgast war in Wien der ehemalige FC Bayern München Spieler Giovane Élber. Die Stürmerlegende zeigte den Kindern coole Tricks und bescherte ihnen einen unvergesslichen Nachmittag.





Nachdem die geplanten Kids Camps 2020 aufgrund von Corona nur virtuell stattfinden konnten, wurde heuer wieder gemeinsam auf dem Rasen trainiert. Die ereignisreichen Tage wurden durch die Spendenaktion #FamilienChancen, die insgesamt sechs Monate in Österreich lief, ermöglicht. KonsumentInnen konnten durch ihren Kauf von teilnehmenden P&G-Marken im Aktionszeitraum rund 240 Kindern ein unvergessliches Erlebnis schenken.

Christian Zimlich, Country-Manager bei P&G Österreich ist erfreut über die erneut erfolgreiche Aktion: „Familien – vor allem Eltern – leisten ein besonderes Engagement und legen unermüdlichen Einsatz an den Tag. Mit dieser Initiative möchten wir uns bedanken und Familien die Anerkennung geben, die sie verdienen.



Soziale Projekte wie #FamilienChancen sind in unserer Unternehmenskultur fest verankert. Unterstützt vom FC Bayern München ist es uns möglich, Eltern eine kurze Halbzeitpause zu verschaffen und ihren Kindern mit einem ganz besonderen Erlebnis viel Freude zu bereiten. Wir sind stolz darauf, dass wir diese Aktion mit Hilfe der KonsumentInnen in Österreich bereits zum dritten Mal umsetzen konnten.“





Einen Tag lang wie ein Fußballprofi trainieren

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Kinder im letzten Jahr kaum Spaß, Spiele, oder Hobby-Mannschaftssport mit Freunden erleben. Vor allem für Kinder waren die Einschränkungen und Änderungen im Alltag eine besondere Belastung. Genau hier setzt Procter & Gamble an, um Kindern nach den anstrengenden letzten Monaten einen ganz besonderen Tag zu ermöglichen.



Kinder aus ganz Österreich konnten an den letzten zwei Wochenenden ihr Talent auf Fußballplätzen in Wien, Salzburg und Linz bei intensiven Ballübungen beweisen. Ein ganzer Trainingstag forderte von den 6- bis 14-jährigen TeilnehmerInnen großes Engagement und Ausdauer.



Beim Training in Wien gab es für die jungen Fußballbegeisterten eine besondere Überraschung: Die FC Bayern München Legende Giovane Élber kam höchstpersönlich vorbei, um den Kindern coole Tricks zu zeigen und ihnen Mut zu machen für ihre Zukunft. Der vierfache deutsche Meister und Champions-League-Sieger von 2001 weiß selbst am besten, dass Kinder aus benachteiligten Familien oft nicht die Möglichkeit haben, ihren Traum zu realisieren.





Der Brasilianer ist von der Aktion begeistert und hilft wo er kann: „Meine Kindheit war nicht die einfachste – ich vergesse nie, wo ich herkomme. Wenn ich hier den einen oder anderen unterstützen kann, mache ich das gerne. Die Kids erfahren, was Respekt und Disziplin sind, sie sollen aus Niederlagen lernen und Siege richtig feiern.“





Gemeinsam #FamilienChancen bieten

Familien werden im Alltag vor immer mehr Herausforderungen gestellt. Eltern ist es oftmals finanziell nicht möglich, ihren Kindern das zu bieten, was sie gerne möchten. Die Aktion #FamilienChancen von P&G, unterstützt vom FC Bayern München, leistet deshalb unbürokratisch Hilfe für sozial benachteiligte Familien. Mit den FC Bayern Kids Club Fußball-Camps schenkt #FamilienChancen bereits zum dritten Mal mehreren hundert Kindern ein einmaliges Erlebnis und Eltern eine verdiente Pause.





„Vor allem in benachteiligten Familien prägen Sorgen den Alltag der Mütter, Väter und auch Kinder. Auch in Österreich ist es nicht selbstverständlich, dass alle Kinder unbeschwert die Kindheit genießen können und einen Tag lang einfach nur Kind sein, spielen und Spaß haben können. Wir sind daher sehr dankbar, dass P&G unterstützt vom FC Bayern München eine Aktion auf die Beine gestellt hat , bei der Kindern aus solchen Familien ein unvergessliches Erlebnis ermöglicht wird und Mut für die Zukunft geschenkt wird“, bedankte sich Klaus Schwertner, Gf. Generalsekretär der Erzdiözese Wien.





Finanziert wurden die Fußball-Camps wieder über Spenden: Mit jedem Kauf eines Produktes der Marken Ariel, Lenor, Pampers, Head & Shoulders, blend-a-med, Oral-B oder Gillette, bei teilnehmenden Händlern in Österreich (Billa, Billa Plus, BIPA, Spar, Metro und Lidl), in den Aktionszeiträumen Oktober bis Dezember 2020 und April bis Juni 2021, füllte sich der Spendentopf – auf insgesamt 75.000 Euro. Während der FC Bayern Kids Club die Fußballcamps ausrichtet, erfolgte die Auswahl der TeilnehmerInnen durch die Caritas Österreich.



Foto: Patrick Vranovsky