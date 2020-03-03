Der Herbst ist bunt mit dem Tripp Trapp von Stokke

Draußen leuchten die Blätter in Gold und Rot, drinnen wird es gemütlich: Der Herbst ist die Zeit, in der Familien wieder mehr zusammenrücken.



Beim Frühstück vor dem Kindergarten oder abends, wenn draußen der Wind pfeift und drinnen warmer Kuchen auf dem Tisch steht. Und mittendrin: der Tripp Trapp von Stokke.





Seit 1972 bringt dieser besondere Stuhl Kinder auf Augenhöhe mit der Familie. Das Geheimnis? Ein cleveres Design, das mitwächst.



Sitz und Fußbrett lassen sich einfach verstellen – vom Baby bis zum Teenager sitzt hier jeder ergonomisch richtig und kann aktiv am Familienleben teilnehmen. Keine baumelnden Füße, kein unbequemes Zappeln, sondern entspanntes Beisammensein.





Doch der Tripp Trapp ist viel mehr als nur ein Stuhl. Er kann ein Haus, ein Zug oder ein Raumschiff sein! Eine Bühne für die Fantasie der Kleinen.



Er ist ein Möbelstück, das Geschichten entstehen lässt, inspiriert und motiviert. Hier wird das erste Essen serviert, später entstehen darauf vielleicht sogar kunstvolle Zeichnungen.





Reichhaltigere Maserungen und spezielle Lackierung: Der Tripp Trapp Wild Wood betont die natürliche Schönheit des Holzes.





Die klaren Linien und das hochwertige europäische Buchenholz machen den Tripp Trapp zu einem zeitlosen Klassiker, der in jeden Wohnraum passt.



Und wer es farbig mag, kann den Stuhl in vielen verschiedenen Farben wählen – von sanften Pastelltönen bis zu kräftigen Akzenten. So lässt er sich perfekt an die bunte Herbststimmung oder den eigenen Einrichtungsstil anpassen.







Tripp Trapp – der Stuhl, der mit dem Kind mitwächst



Über 50 Jahre Erfolgsgeschichte sprechen für sich: Der Tripp Trapp ist der weltweit meistverkaufte mitwachsende Stuhl. Er ist eine Investition fürs Leben und für all die gemütlichen Herbstmomente und unvergesslichen Familienerlebnisse, die noch kommen werden.

Entdecken Sie den Tripp Trapp von Stokke und lassen Sie die Reise beginnen!



Hier erfahren Sie mehr.

Fotos: Stokke